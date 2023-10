Due incendi in provincia di Firenze, fiamme a Calenzano e Rufina

Due incendi sono in corso in provincia di Firenze, a Calenzano e Rufina. Nel primo caso sul posto, dalle 11.20 circa, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Barberino del Mugello e di Firenze Ovest in via di Casaglia, dove le fiamme stanno interessando una zona boschiva, minacciando alcune abitazioni. A protezione di quest'ultime stanno operando le squadre di terra. Sul posto sono attualmente al lavoro anche l'elicottero Drago 60, due elicotteri AIB e il personale antincendi boschivi della Regione Toscana.

L'altro incendio che sta interessando un'oliveta si trova nel comune di Rufina, lungo la SS67 in località Scopeti. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo e di Pontassieve, con il supporto di un'autobotte inviata dalla sede centrale.

Dopo le ore 14 l'incendio di Calenzano risulta fermo mentre continuano le operazioni di spegnimento. L'elicottero Drago ha lasciato la zona per dirigersi sull'incendio di Rufina.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO