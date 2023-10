Elba, 25enne minaccia tutti con un coltello in discoteca: denunciato

C'è stato tanto lavoro da fare per i carabinieri a Portoferraio e all'Elba nell'ultimo fine settimana.

Hanno agito nei confronti di un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, fermato alla guida di una moto di grossa cilindrata. Aveva un tasso alcolemico di 2.38 g/l, quasi 5 volte oltre il limite consentito. I carabinieri lo hanno denunciato e hanno proceduto al sequestro del mezzo ed all’immediato ritiro della patente. Sempre nel corso dei controlli stradali sono state accertate e sanzionate due violazioni al codice della strada rispettivamente per omessa copertura assicurativa e mancata revisione del veicolo.

I carabinieri sono intervenuti in una discoteca dove un 25enne, in evidente stato di alterazione verosimilmente da abuso di sostanze alcoliche, ha minacciato gli avventori brandendo un coltello a serramanico con una lama di 11 cm. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà ed il sequestro dell’arma bianca.

Due invece sono state le persone segnalate alla Prefettura di Livorno perché trovate in possesso di hashish, rispettivamente per 1.10 gr e 0,76 gr., ritenute per uso personale, pertanto sanzionate dal punto di vista amministrativo.