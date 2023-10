Empoli per la Pace, appuntamento con Alberto Bradanini

Dopo Raniero La Valle, sarà Alberto Bradanini l’ospite della nuova iniziativa del comitato Empoli per la Pace. L’appuntamento è per mercoledì 4 ottobre alle 18 alla libreria Rinascita, lo spunto per la discussione è la presentazione del libro ‘Cina, l’irresistibile ascesa’, volume nel quale l’autore abbraccia l’evolversi della Repubblica Popolare sin dalla sua nascita nel 1949.

Laureato in Scienze Politiche, Bradanini ha iniziato la carriera diplomatica nel 1975. Tra i diversi incarichi ricoperti, dal 1996 al 1998, è stato console generale d’Italia a Hong Kong, dal 2008 al gennaio 2013 ambasciatore d’Italia in Iran e dal 2013 al maggio 2015 ambasciatore d’Italia in Cina. È attualmente presidente del Centro studi sulla Cina contemporanea. Autore di molti altri articoli e saggi, arriva a Empoli anche per parlare della guerra in Ucraina sulla quale ha preso spesso posizione pubblicamente. Il suo sarà sicuramente un contributo importante al percorso che sta portando avanti il comitato ‘Empoli per la pace’ ormai dal maggio del 2022.