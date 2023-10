Euroweek 2023 al via a Empoli, 21 nazioni sfilano in centro

È stata una cerimonia coinvolgente e che ha suscitato emozioni profonde quella che ha caratterizzato l’apertura ufficiale di Euroweek 2023, svoltasi nella mattinata di sabato 30 settembre a Empoli, dove si sono date convegno delegazioni di studenti ed insegnanti provenienti da 21 diverse nazioni europee, con il Conservatorio Ss.ma Annunziata nel ruolo di istituto ospitante.

Un evento suggestivo e denso di significati, una rassegna che promuove l’unione ed i valori della Comunità Europea, cui lo storico istituto empolese partecipa fin dal 1992, anno in cui, grazie alla lungimiranza di Suor Amata Tozzi e di alcuni insegnanti illuminati, il Liceo Linguistico Europeo della Ssma Annunziata aderì al progetto, unica scuola a rappresentare l’Italia in questa manifestazione annuale, itinerante nel nostro continente.

La cerimonia inaugurale è stata introdotta da un lungo corteo gioioso e colorato dalle bandiere dei 21 paesi partecipanti che si è snodato per le vie del centro di Empoli e che ha visto la partecipazione dei figuranti e degli sbandieratori di Porta Caracosta di Cerreto Guidi, che hanno reso ancor più suggestiva e coinvolgente la parata cui hanno partecipato, al completo, i tre ordini di scuola della Ssma Annunziata, con alunni e studenti, corpo docente e dirigenti, richiamando l’attenzione e l’interesse della cittadinanza. Il corteo, partito dalla piazzetta antistante la scuola, ha terminato il suo percorso sul sagrato della Collegiata in Piazza Farinata degli Uberti dove si sono tenuti i discorsi di rito delle coordinatrici dei tre ordini di scuola ed i saluti delle autorità civili, militari e religiose della città; piazza in cui si è radunata una folla copiosa cui sono state trasmesse le emozioni della cerimonia, prima con l’inno europeo e poi con l’inno nazionale intonato dai bambini della scuola primaria cui si sono aggiunte le voci di tutti presenti, in un coro unanime.

I ragazzi di tutte le delegazioni accompagnati dai loro insegnanti saranno protagonisti fino al 4 ottobre di una settimana intensa fatta di incontri, dibattiti, visite alle città d’arte, escursioni e manifestazioni folkloristiche con l’obiettivo di creare unità e promuovere la cultura delle nazioni rappresentate. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Empoli, giunge a coronamento di un lungo e complesso percorso di preparazione durato circa due anni, grazie alla determinante attività dei genitori dell’AGESC (Associazione dei Genitori Scuola Cattolica) autentici propulsori dell’iniziativa e dei docenti dei tre ordini di scuola della SS.ma Annunziata; decisivo poi il contributo degli sponsor e la disponibilità di famiglie ed istituzioni (in primis la Misericordia di Empoli) che oltre ad occuparsi dell’accoglienza e dell’ospitalità delle delegazioni, si sono adoperate per lo svolgimento in sicurezza della cerimonia inaugurale.

Durante questi due anni, la perseveranza e l’unità di intenti di tutte le componenti della Scuola hanno consentito di superare innumerevoli difficoltà di ordine organizzativo e logistico. I sacrifici sono stati ampiamente ripagati da un successo che ha avuto e sta avendo un evento di rilevanza tale da porre Empoli ed il suo più glorioso istituto scolastico, la Ss.ma Annunziata, meglio nota come Scuola delle Suore Domenicane, almeno per una settimana, al centro dell’Europa intera.

Fonte: AGESC presso l’Istituto “Conservatorio SS.ma Annunziata” - EMPOLI