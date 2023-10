Festa dello sport a San Miniato, superate le 5mila presenze

Oltre 5mila persone hanno preso parte alla dodicesima edizione della “Festa dello Sport”, promossa dalla Consulta dello Sport di San Miniato, dal Comune di San Miniato e dall’associazione Sport e solidarietà di San Miniato in collaborazione con UISP – Zona Cuoio. Ad essere protagoniste sono state le 44 associazioni sportive e di Protezione Civile del territorio, alcune provenienti anche dai comuni limitrofi, che hanno partecipato per promuovere le numerose discipline.

Per il terzo anno consecutivo la manifestazione si è svolta a Casa Bonello, confermandosi uno straordinario successo. “La festa dello sport continua a crescere e ad attrarre moltissime persone anche dai territori vicini, e il merito è sicuramente del grande lavoro di squadra svolto dalle associazioni sportive che si sono messe insieme per offrire un programma ricco e alla portata di tutti – dichiarano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore allo sport Loredano Arzilli -. Sono doverosi i ringraziamenti a tutte le associazioni che hanno potuto allestire i propri stand al meglio, grazie all’importante ruolo di coordinamento del nostro Ufficio sport, in collaborazione con la Consulta dello sport e l’associazione ‘Sport e solidarietà’, realtà insostituibili grazie alle quali tutto questo è stato ancora una volta possibile. Un grazie speciale anche alle associazioni di Protezione Civile che hanno fatto sì che la manifestazione si svolgesse in sicurezza, al medico di servizio Gabriella Sibilia, alla Stema Snc di Langone, a Navigalibero e all'Azienda Speciale Farmacie che hanno sostenuto l’evento. Abbiamo trascorso un bellissimo pomeriggio, con molti bambini e bambine che hanno mostrato di voler stare insieme e fare sport, provando le varie discipline, acquisendo timbri per completare il ‘Passaporto del piccolo sportivo’ e aggiudicandosi il polsino tricolore del Comune in omaggio, realizzato con il sostegno della Vesta Corporation. Anche tanti adulti si sono messi in gioco e hanno sperimentato le numerose discipline proposte, potendosi avvalere di un’offerta più ricca degli anni scorsi – e concludono -. Lo sport si conferma una disciplina fondamentale per la crescita, l’acquisizione dei valori ed è bello vedere che le persone hanno risposto in massa e con tanto entusiasmo alla nostra manifestazione, facendola diventare una vera festa per tutti. L’appuntamento è al 2024, con l’edizione numero tredici”.

Si ringraziano per la partecipazione: Canottieri San Miniato Asd, Tuscany Flight Asd, Equitazione San Goro, associazione sportiva Luogocreante, Folgore San Miniato Asd, Asd Wallers Empoli, C.C. Romaiano, Calciando Insieme, Uisp Zona Cuoio, Atletica La Rocca “Luigi Ocone” Asd, Arcieri della Rocca di Montopoli, Etruria Nuoto Asd, Studio Danza Misia, Asd Gam, Filarmonica Del Bravo, Tennis Club San Miniato Asd, Asd Aquateam Nuoto Cuoio, Etrusca Basket Asd, Autodifesa Wing Tsung Empoli/San Miniato, Moto Club Pellicorse, Boxe Mugello Asd, Misericordia di San Miniato, Asd Tennis Padel Ponte a Egola, Centro Terapia Fisica Ricci, San Miniato Ciclismo Asd, Moto Club La Rocca, Ciclistica San Miniato/Santa Croce, Asd Luna Rossa, G.S. Pattinaggio San Miniato Asd, Asd Ludus Magnus Arti Marziali, Cai sez. Valdarno Inferiore – Fucecchio, Scaccorosso La Serra, Scacchi sotto la Rocca, Polisportiva Casa Culturale sez. ping pong, Asd Dojo Kingsugi Asd, Apnea Lab Dnp, Movimento Shalom, attività centri Vocinsieme e Voncintransito, Podismo Pisano, Banca del tempo, Croce Rossa di Ponte a Egola, Associazione Nazionale Carabinieri, Vab e Auser San Miniato Basso.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa