Grave commerciante dopo aggressione in negozio, due denunce

Un commerciante di 41 anni di Foiano della Chiana è stato aggredito alle 22.30 di domenica 1 ottobre. L'uomo è stato soccorso ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Siena. A aggredirlo sarebbero state tre persone.

Durante una discussione, scaturita per futili motivi e comunque da chiarire da parte dei carabinieri che conducono le indagini, il commerciante, di origine romena, è stato preso a calci e pugni. Soccorso dall'ambulanza il 41enne è stato trasportato al policlinico senese delle Scotte dove gli hanno diagnosticato un trauma cranico e la frattura del setto nasale.

Denunciati per lesioni un italiano e un uomo di origini tunisine, bloccati dai carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire al terzo membro del gruppo.