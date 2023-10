Giocare a calcetto per una buona causa: a Scandicci la 24 ore

Dalle 16 di sabato 7 ottobre fino alla stessa ora del giorno seguente, domenica 8, presso il Palazzetto dello sport di Scandicci (via Rialdoli), l’edizione 2023 della 24 ore di calcetto “più divertente e partecipata che ci sia”, organizzata nell’ambito della Fiera. Partecipano alla maratona oltre 400 giocatori, che come gli anni precedenti si alternano nei diversi orari divisi nelle squadre dei Bianchi e dei Blu. Anche quest’anno tutte le categorie saranno rappresentate, il tutto al fine di raccogliere più fondi possibili da donare come tutti gli anni alla Sezione diversamente abili della Robur Scandicci (ad ogni partecipante alla 24 ore è richiesto un contributo minimo). La 24 ore di calcetto ha il patrocinio del Comune di Scandicci, l’ingresso per gli spettatori è libero.

“Anche quest’anno, come da 11 edizioni a questa parte, sport, musica, condivisione e anche un sano spirito agonistico – spiegano gli organizzatori - si calcola che ogni partecipante brucerà dalle 500 alle 1000 kcal, quindi anche un buon motivo salutare. La kermesse durerà 24 ore consecutive e si giocherà anche di notte, l’invito ai cittadini è di passare a trovarci. La manifestazione è aperta a tutti, da 1 a 99 anni”.

Come novità, quest'anno, inizieranno i ragazzi del calcio integrato, a seguire gli agenti del penitenziario di Sollicciano, le scuole calcio del Casellina e del Ponte a Greve, l'associazione Italiana Celiachia “e poi tante squadre e persone desiderose di divertirsi e fare del bene”. “L'ultima partita, come di consuetudine sarà giocata dal Comune di Scandicci contro i Lupi Toscani. Tutto l'incasso sarà devoluto alla sezione diversamente abili Robur Scandicci e questo permetterà alla squadra di partecipare al campionato serie A di hockey in carrozzina. L'ingresso sugli spalti è gratuito”.