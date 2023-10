Italia Viva Pisa verso il congresso, appuntamento a Pontedera

Abbiamo il piacere di annunciare la partecipazione attiva di Italia Viva di Pisa nel processo democratico attraverso lo svolgimento dei congressi previsto il 15 ottobre.

Il prossimo incontro dei soci e dei simpatizzanti di Pisa e provincia, offrirà l'opportunità di condividere i progetti e le idee per il futuro del nostro paese. Come partito politico, crediamo che il potere risieda nella partecipazione e che l'inclusione e la diversità siano fondamentali per il nostro impegno. Attraverso i congressi democratici, offriamo agli iscritti la possibilità di votare i loro presidenti, esprimere le loro opinioni sui problemi importanti del nostro tempo, promuovendo innovazione e soluzioni a questioni complesse. Siamo convinti che, solo ascoltando i cittadini e impegnandoci con loro, possiamo costruire un futuro inclusivo e prospero per tutti.

Vi invitiamo a partecipare a questo importante evento e ad unirvi a noi nella creazione di un futuro migliore per l'Italia.

L’incontro è in programma per il 10 ottobre 2023 ore 21 presso il Centrum Sete Sóis Sete Luas, Viale Rinaldo Piaggio, 82, 56025 Pontedera PI.

Saranno presentate le candidature alla presidenza nazionale, regionale e provinciale.

Fonte: Italia Viva Pisa