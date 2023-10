La salma di Klodiana torna dalla famiglia per i funerali

La salma di Klodiana Vefa è stata restituita alla famiglia. La 36enne era stata uccisa dall'ex marito a colpi di pistola semiautomatica di fronte in via Galvani a Castelfiorentino nella serata di giovedì scorso. Erano stati disposti accertamenti medico legali da parte della procura di Firenze, pm Ornella Galeotti, e oggi è giunta la restituzione per poter celebrare i funerali.

Il cadavere dell'ex compagno Alfred Vefa invece era stato trovato solo alle prime luci dell'alba di sabato. Era fuggito a bordo della sua VW Golf dopo l'omicidio, sempre con l'arma con la quale aveva commesso il fatto. Poi si è fermato al km 4 di via Certaldese a Ponte Rotto, nel comune di San Casciano in Val di Pesa, e dietro un terrapieno si è tolto la vita. L'auto è stata trovata da un cacciatore alle 4 di notte, allertando i carabinieri. Anche la sua salma è stata restituita ai familiari, che dovranno decidere il da farsi.