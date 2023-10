"La via Francigena in Valdelsa", a Castelfiorentino un weekend di cammini per tutti

C’è la via Francigena del "buon cammino", in cui si raccontano storie e leggende del passato. E c’è la via Francigena per sognare, in cui poesia, teatro e spettacolo si alternano e a tratti si fondono in un mix suggestivo che lascia spazio all’immaginazione, alla fantasia. Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre si svolgerà a Castelfiorentino (FI) "La via Francigena in Valdelsa, tra sogno e leggenda", manifestazione per rivisitare l’antico tracciato con itinerari ad hoc a piedi, in e-bike oppure a cavallo, e immergersi in una magica atmosfera d’altri tempi.

Promossa dal Comune di Castelfiorentino con il patrocinio dell’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene), della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, e di diciassette Comuni della Toscana centrale, la manifestazione si arricchisce quest’anno di nuovi eventi, pur confermando un format collaudato che contempla itinerari e percorsi aperti a tutti. Già a partire da oggi (lunedì 2 ottobre) e fino a sabato 6 sono infatti previsti sei giorni dedicati agli studenti delle scuole, mentre venerdì 6 ottobre ci sarà un itinerario "accessibile" su un breve tratto della francigena di fondovalle.

Avvio della festa venerdì 6 ottobre (ore 21.30) nel borgo collinare di Castelnuovo d’Elsa (dove si tengono molte delle iniziative in programma) con lo spettacolo itinerante "Quando la paura attraversa la Francigena", percorso inquietante articolato su sei postazioni, dove tra briganti, appestati, spiriti e molto altro si potrà avere un’idea dei rischi e ai pericoli che nel Medioevo rendevano alquanto tormentato il cammino dei pellegrini. Sabato 7 ottobre (ritrovo ore 14.00) il primo percorso a piedi con "Mangia e cammina", con due soste presso alcune aziende agricole del territorio. Due ore dopo (ore 16.00) inaugurazione della "Big Bench" e alle ore 17.00 appuntamento al Castello di Coiano con i "Poeti sulla Francigena", un pomeriggio speciale con Claudio Damiani e Paolo Parini accompagnato da musica e degustazione, in collaborazione con gli studenti dell’Enriques. In serata trekking al tramonto (ore 18.00) e alle 20.00 cena alla "Mensa del Pellegrino" (Circolo Arci Castelnuovo d’Elsa). Nel dopocena, a Castelnuovo d’Elsa, notte teatrale con "InCanto. Tutti hanno diritto di sognare", percorso teatrale articolato in sei postazioni a tema, tra sogno, amore, fragilità, speranza, riscatto.

Domenica 8 ottobre, fin dal primo mattino, giornata dedicata a chi desidera scoprire la Via Francigena con itinerari adatti a tutti, da percorrere a piedi, in e-bike e a cavallo. Per i camminatori, ampia possibilità di scelta tra il percorso Da San Genesio (San Miniato) a Castelnuovo d’elsa (14 km), da Montaione a Castelnuovo d’Elsa (14 km) oppure da Coiano a Castelnuovo d’Elsa (8 km, quest’ultimo con animazione teatrale). Lungo i percorsi sarà possibile imbattersi nei "sassi del buon cammino", decorati, da raccogliere e depositare in altro luogo. Previsto inoltre un itinerario collinare in e-bike (40 km), oppure a Cavallo. In contemporanea, nel borgo di Castelnuovo grande festa con i prodotti enogastronomici a km zero e gli allestimenti a tema: dalla via della pittura a quella della scultura, dalla via della danza a quella della poesia e della fotografia (in Piazza Santa Barbara – dove sarà aperta una mostra da venerdì sera - possibilità la domenica di scattar foto con minutera). Pranzo alla "Mensa del pellegrino" e nel pomeriggio giochi medioevali e spettacoli teatrali disseminati su sette diverse postazioni, per riscoprire gli angoli più suggestivi del borgo di Castelnuovo.

"Il prolungamento della stagione estiva – osserva il Sindaco, Alessio Falorni – è di ottimo auspicio per il festival che nel primo fine settimana di ottobre si tiene lungo la via Francigena, arricchita quest’anno da numerosi eventi che si tengono al Castello di Coiano e nel borgo collinare di Castelnuovo d’Elsa, e da una promozione completamente rinnovata. Un itinerario per il quale Castelfiorentino ha svolto un ruolo quasi "pionieristico", avendola riscoperta più di 25 anni fa, e che ci vede impegnati a valorizzarla in un programma dove convivono cultura, poesia, arte, storia, escursionismo, enogastronomia, grazie anche all’insostituibile apporto delle associazioni del nostro territorio. Una bella festa, dunque, aperta a tutti, senza limiti di età".

La manifestazione è organizzata con il contributo di Ente Cambiano Scpa

Hanno collaborato le seguenti associazioni: Circolo Arci e Comitato festaiolo Castelnuovo d’Elsa, Proloco Castelfiorentino, Associazione Culturale Teatrale GAT, Compagnia Trivia APS, TeatroCastello, Associazione Sguardo e Sogno, Toscana Hiking Experience, Associazione culturale Cetra, Associazione TeatroCastello, Associazione "Senza Barriere" onlus,, Toscana By Bike, Castello di Coiano, Associazione Agricoltori Castelfiorentino, Associazione Archeologica Valdelsa Fiorentina, Associazione "Cavalieri della Valdelsa", Gruppo Fotografico "Giglio Rosso", Istituto Superiore "F. Enriques", Istituto Comprensivo, Prociv Arci, Rav, Misericordia Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa