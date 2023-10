Nuovo orario per la Ztl: a San Miniato c'è quello invernale

Dal 1 ottobre la ZTL in centro storico a San Miniato sarà attiva solo il sabato dalle 20.00 alle 5.00 e i festivi dalle 14.00 alle 5.00. Entra in vigore l’orario invernale, che si concluderà il 30 aprile, e che non prevede limitazioni serali nei giorni lavorativi. Si conclude, quindi ufficialmente la lunga stagione estiva con limitazioni serali, come di consueto, e proprio per fare il punto della situazione, l'amministrazione comunale ha organizzato, il 5 ottobre, un incontro pubblico nell'ex frantoio della Biblioteca "Luzi", per ascoltare eventuali proposte o richieste di modifiche che possano giungere dalla cittadinanza.

"Avevamo detto di far passare l'estate per valutare le eventuali necessità che potevano subentrare dall'avvio della Ztl; adesso i tempi ci sembrano maturi per fare un confronto con i commercianti, in un incontro a loro riservato che si svolgerà sempre il 5 ottobre, alle 14.30, in Palazzo Comunale, e poi la sera, alle 21.30, per fare il punto con la cittadinanza - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Insieme a me ci saranno la vice sindaca Elisa Montanelli e il comandante della Polizia Municipale Dario Pancanti, l'obiettivo è quello di ascoltare le richieste, valutarne la fattibilità dal punto di vista tecnico, tenendo conto delle necessità differenti che hanno residenti, lavoratori e commercianti, in modo da trovare soluzioni che possano accontentare il più possibile le diverse categorie".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa