Patrono a Ponzano, modifiche temporanee al traffico

Con ordinanza 557 del giorno 29 settembre 2023 (https://bit.ly/46xoeat), saranno adottate delle modifiche temporanee alla circolazione veicolare, domenica 8 ottobre 2023 in occasione del passaggio della processione per la festa patronale della Madonna del Rosario in località Ponzano.

NEL DETTAGLIO – Dalle 16.30 alle 18 del giorno 8 ottobre 2023, secondo il percorso della processione con partenza dalla Chiesa di San Pio V proseguendo per via Cavallotti, via Tozzetti, via Redi, via Edison, via Cavallotti, via Pasteur, via Sauro, via Tozzetti, via Pratignone, via Ponzano fino ad arrivare alla Chiesa Parrocchiale, sarà disposta la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi

del Codice Della Strada.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.