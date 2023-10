Più di 600 grammi di hashish in casa, arrestato

Interrogato per un altro procedimento penale, ha ammesso di far uso di droga. In casa però aveva una quantità molto più grande di quella 'modica' che aveva detto poco prima. Per questo un 23enne di Montemurlo è stato messo in manette, per poi essere liberato poco dopo.

Il 29 settembre i carabinieri lo hanno arrestato. Mentre veniva sentito a verbale in caserma dai militari su delega della magistratura per altro procedimento penale nel quale risultava come testimone, ha riferito di far uso di hashish e di detenerne una piccola quantità a casa.

Dalla perquisizione domiciliare però sono venuti fuori 475,12 grammi di hashish suddiviso in 5 panetti di forma rettangolare sui quali era impressa su apposito ritaglio di carta incollato la scritta "milka" di colore blue ed altri 155,09 grammi avvolti in cellophnae trasparente con nastro adesivo nero, per un totale di 630,21 grammi di sostanza. Per questo è stato arrestato.