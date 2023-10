Successo per il concerto della Sband del Rotary club di Fucecchio Santa Croce

Grande successo dello spettacolo “SBAND & FRIENDS” di sabato 30 settembre 2023 al Teatro Puccini di Firenze, il cui ricavato sarà interamente destinato al progetto “Polio Plus”.

Lo spettacolo è stato realizzato con la collaborazione del Rotary Club Prato “Filippo Lippi”, del Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno e della Sottocommissione Raccolta Fondi della Commissione Rotary Foundation del Distretto 2071, ed ha visto esibirsi sul palco la “Rotary Sband” di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, l’”Associazione corale San Francesco” di Prato e il “Piccolo coro del cinema da ascoltare”.

La simpatica e spumeggiante cantante della Sband, Sara Ruoti, ha egregiamente sostituito la presentatrice Giulia Gianassi, assente per un imprevisto.

Emozionante l’esibizione di Sara e degli altri componenti della Sband del Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Matteo Beconcini, Fabio Diomelli, Franco Piano, Marco Pro e Marco Sansoni, che hanno proposto un vasto repertorio di canzoni spaziando da Police, Prince, Procol Harum, Elvis Presley, Amy Winehouse e Pino Daniele. La SBAND del Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull' Arno, è nata alla fine del 2007, su iniziativa di alcuni soci e del Presidente, e inizialmente era formata da soci dello stesso club, autodidatti e amanti della musica ma, nel corso degli anni, è cresciuta nell’esperienza ed anche nel numero, grazie all’ingresso di nuovi soci rotariani provenienti da altri Rotary Club (Rotary Club "Prato - Filippo Lippi" e Rotary Club Castelfranco di Sotto-Valdarno Inferiore). La Sband è diventata così un esempio concreto dello spirito di amicizia e di collaborazione rotariana ed è riuscita a dimostrare, con le sue esibizioni in Italia e all'estero, la grande capacità dei rotariani di impegnarsi e di mettersi in gioco in prima persona, vincendo l’imbarazzo e la titubanza di presentarsi in pubblico, solo per contribuire alla realizzazione di progetti a favore di chi ha più bisogno.

Bravissimi anche i ragazzi del “Piccolo coro del cinema da ascoltare” che, sotto la direzione di Roberta Pettirossi e l’accompagnamento di Sara Ruoti, hanno cantato colonne sonore di film indimenticabili e canzoni famose; il Piccolo coro vede impegnati, dal 2021, bambini e ragazzi nel riproporre colonne sonore di film indimenticabili e senza tempo, per vari eventi benefici a favore di Unicef e di altri enti, in una prospettiva di reciprocità artistica tra cinema e musica.

Molto coinvolgente anche l’esibizione del coro dell’Associazione corale “San Francesco”, diretta Paolo Fissi, che hanno emozionato con brani di vario genere, concludendo con un omaggio alle immortali canzoni napoletane. La Corale nasce nel 1988 per animare le Messe del convento francescano di Galceti ma si cimenta egregiamente non solo in esecuzioni di musica sacra, ma anche di musica cinematografica e di vario genere.

Presenti alla serata il Presidente Commissione Rotary Foundation del Distretto 2071

Giovanni Brajon, che, insieme a Massimo Petrucci, Presidente Sottocommissione Raccolta Fondi e Franco Piani, Presidente della Commissione per l'Azione Internazionale, hanno ricordato l’importanza del progetto “Polio Plus”, nato oltre 35 anni fa, che è quasi riuscito -grazie ai fondi raccolti ma soprattutto all’impegno concreto di volontari rotariani che hanno messo a rischio la propria vita- nel titanico ed ambizioso scopo di eradicare la poliomielite dal mondo, diffondendo le preziose gocce del vaccino in tutto il globo, esclusi solo due paesi (Afganistan e Pakistan). Il tutto in ossequio al pensiero del fondatore del Rotary Paul Harris “Il Rotary non deve fare beneficenza, ma rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza“

