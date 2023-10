Ruba bici e tanica d'olio da un garage, denunciato

I carabinieri hanno denunciato un 42enne di Livorno per furto in abitazione. L’uomo si sarebbe introdotto all’interno di un garage in zona Fabbricotti e si sarebbe appropriato di una mountain-bike e di una tanica di olio d’oliva per un valore complessivo di circa 300 euro. Le indagini dei carabinieri, supportate dalla foto di un condomino che ha ritratto l’uomo allontanarsi in sella al velocipede con in mano la tanica, hanno permesso di giungere all’identificazione e alla denuncia del presunto autore del furto.