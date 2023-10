Ruba calzature da un negozio e scappa, arrestata

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato una donna per rapina a Navacchio (Cascina). I militari sono intervenuti in un negozio di abbigliamento, dove era stata segnalata una donna intenta a rubare merce. Giunti sul posto i carabinieri hanno appurato, dalle informazioni raccolte tra i presenti, nonché dagli addetti del punto vendita, che la persona fermata, che voleva rubare più paia di calzature, aveva strappato i relativi sistemi antitaccheggio; colta in flagranza di reato, nel tentativo di garantirsi la fuga, ha aggredito a spintoni e calci il personale intervenuto per bloccarla, riuscendo a uscire verso il parcheggio antistante dove poi veniva fermata dai militari.