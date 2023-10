Settore manifatturiero, rallenta produzione e fatturato nell'ultimo trimestre

Il comparto manifatturiero fiorentino cresce ancora, ma a un ritmo decisamente inferiore rispetto alla prima parte dell’anno: nel periodo luglio-settembre, produzione e fatturato hanno infatti registrato un trend positivo (+1,4% +2,5%), dopo che nel primo trimestre dell’anno erano saliti rispettivamente del 12,1% e del 5,7% e nel secondo trimestre del 15,3% e del 7,3%. In frenata anche la componente estera del fatturato (da +16,7% a +4,1%).

I dati sono contenuti nell’ultimo report dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Firenze, che sottolinea come, considerate le classi dimensionali d’impresa, la frenata del settore manifatturiero si è fatta sentire soprattutto sulla fascia di minori dimensioni arrivando ad un +1,9% a metà anno, rispetto a +15,4% per le medie e +18% per le più grandi. Riguardo ai settori di attività, si segnalano maggiori difficoltà per i produttori di beni di consumo (sistema pelle e alimentare che appaiono in rallentamento ad eccezione del farmaceutico) e beni intermedi (come chimica e metalli), mentre la meccanica strumentale mostra ancora un buon vigore.

Per quanto riguarda il secondo semestre, le aspettative degli imprenditori sono prudenti sulla produzione, con un saldo moderatamente negativo tra ottimisti e pessimisti, dopo cinque semestri di saldi positivi. Restano invece moderatamente positive le attese sull’occupazione del settore manifatturiero.

Fonte: Camera di commercio di Firenze - Ufficio stampa