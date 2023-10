Spaghettata urbana per disegnare (dal vivo e non sui social) la Montelupo di domani

Dove si incontrano i cittadini? Ci sono spazi a misura di giovani a Montelupo? Che funzioni occorrerebbero e non ci sono? Come è possibile usare alcuni spazi ancora non ben definiti? Queste sono alcune delle domande a cui proveremo a rispondere venerdì 6 ottobre, nel corso del penultimo appuntamento pubblico del percorso di partecipazione “Disegniamo il territorio”, per la redazione del nuovo Piano Operativo Comunale.

La Spaghettata urbana è una serata-evento sul tema degli spazi a disposizione della cittadinanza e delle attrezzature collettive. Si parte con una breve presentazione dei risultati delle interviste alla cittadinanza svolte da Sociolab tra maggio e giugno 2023 in merito all’uso dell’area intorno al palazzo comunale (le attrezzature, i giardini e gli spazi di incontro), per poi aprire alla discussione in forma laboratoriale e allargare la riflessione all’intero sistema degli spazi pubblici cittadini.

Per chi vorrà trattenersi, a conclusione della discussione è prevista una spaghettata.

L’appuntamento è dunque per il 6 ottobre alle ore 18:00, presso l’Arena Nuovo Mondo, Piazzale dei Continenti. Per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione al form: https://forms.gle/Pbkv8ogPhtoARwrK9

La partecipazione al laboratorio è libera e la cena sarà offerta ai/alle partecipanti, ad eccezione delle bevande, che potranno essere acquistate presso il Circolo.

"Lo scorso 16 settembre abbiamo organizzato una camminata dedicata alle aree verdi e all’ambiente. C’è stata una buona partecipazione, ma avremmo potuto essere in molti di più. La redazione del Piano Operativo Comunale può sembrare un passaggio burocratico che interessa a costruttori, progettisti, proprietari, ma in realtà il percorso partecipativo è una vera e propria occasione per i cittadini per dire la loro sulla città che vorrebbero. Ancor più nell’incontro del 6 ottobre in cui parleremo delle aree e degli spazi a disposizione dei cittadini. Mi piacerebbe sapere che cosa le persone pensano dei giardini, delle piazze, dei luoghi di incontro, delle strutture per i bambini, i giovani, per la cultura, per la socialità. Penso, solo per citare un esempio, all’annosa questione di piazza dell’Unione Europea, in cui ogni anno si manifesta la difficoltà di condivisione dello spazio fra persone con esigenze diverse. Ecco mi piacerebbe che i cittadini venissero a dire la loro in questa occasione di confronto invece di scrivere spesso solo sui social", afferma il sindaco Paolo Masetti.

