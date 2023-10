Sporco e scarti nel ristorante: attività chiusa, multa salata

A Volterra i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, a seguito di un servizio condotto in un esercizio commerciale del comprensorio, hanno segnalato alle Autorità sanitaria e amministrativa il titolare. Nello specifico, i militari hanno contestato la detenzione dei locali dell’attività in precarie condizioni igienico sanitarie, per la presenza di sporco pregresso e diffuso, nonché scarti di precedenti lavorazioni sul pavimento. Nella circostanza, i militari hanno richiesto l’intervento dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, da cui è scaturita l’immediata chiusura dell’attività di ristorazione. I carabinieri hanno inoltre elevato una sanzione pari a 1000 euro.