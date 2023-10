Taric, Forza Italia Empolese: "Regolarizzare controsensi riscontrati"

Purtroppo siamo ancora costretti ad intervenire sul discorso Tari e Taric poiché giudichiamo gravemente insufficienti le risposte date dall'ente gestore ai cittadini. Uscire a mezzo stampa con uno stringato comunicato dove si dice: "Che a seguito di controlli non sono emerse anomalie" ci pare un modo bislacco di affrontare le cose. Quindi ai cittadini che si sono visti conteggiare diverse svuotature d'indifferenziato in un solo giorno cosa diciamo che devono pagare e che va tutto bene? A chi nella bolletta non si è visto includere il quantitativo degli svuotamenti e la percentuale di premialità cosa diciamo che il sistema è comunque stato efficiente e che gli errori e le manchevolezze sono dovute al fato bieco ed avverso? Non parliamo del nuovo sistema di svuotamenti Taric su cui abbiamo molto da ridire. Innanzitutto se prima si penalizzava chi faceva troppi svuotamenti ora viceversa come mai si penalizza chi è bravo a differenziare e fa pochi svuotamenti? Se uno vive all'estero o ha una ditta perché deve essere "colpito" se non fa svuotamenti? Se è vero che i comuni nostri sono tra quelli che riciclano più d'Italia come mai gli sconti in bolletta per i cittadini sono irrisori? D'altronde che qualcosa non funziona è evidente altrimenti non si spiegherebbe come mai il comune di Montelupo destini 300.000 € di crediti residui di Alia per alleggerire il costo della Taric, un controsenso; come ci appare un controsenso che i crediti siano ridistribuiti in base all'isee e non equamente tra tutti i cittadini visto che tutti i cittadini hanno contribuito a far avere il credito al comune. Logica vorrebbe per quanto detto sopra che Alia anziché chiedere già inuovi pagamenti prima provvedesse a regolarizzare queste situazioni di controsenso riscontrate. Se il prossimo anno come Forza Italia ci verrà dato l'onere e l'onore di amministrare i comuni del circondario dell'Empolese Valdelsa rivedremo senz'altro il discorso Taric, superando anche il porta a porta, introducendo le isole ecologiche e il metodo di riscossione adottato da tante realtà italiane.

Diego Crocetti (Coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite) e Giuseppe Romano (Capogruppo Forza Italia presso l'unione dei comuni Empolese)