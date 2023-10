Il tartufo bianco di Balconevisi pronto all'assaggio con un doppio appuntamento

Giro di boa per la stagione del tartufo bianco, in avvicinamento alla Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato: nel prossimo weekend e in quello successivo sarà protagonista un altro borgo del tartufo, quello dalla tradizione più antica e che risponde al nome di Balconevisi.

Come sempre gli appuntamenti saranno due: il 42° Palio del Papero e la 45° Sagra del Tartufo bianco del fungo. Il primo sabato domenica 8 ottobre, il secondo sabato 14 e domenica 15 ottobre, con l’organizzazione di Us Balconevisi e il patrocinio di Comune di San Miniato e San Miniato Promozione.

Programma Palio del Papero: sabato 7 alle 19.30 cena con tartufo bianco e fungo (prenotazione non obbligatoria). Si va poi alla domenica, con un cartellone molto vasto: alle 11.30 messa con benedizione delle contrade (Buecchio, Fornacino, Borgo e Fondo di Scesa), che sarà seguita dal pranzo con tartufo bianco e del fungo.

Alle 15.30 apertura stand e mercatino con esposizione ed esibizione opere dei maestri artigiani e apertura antica osteria del paese e fiera di beneficenza a cura della parrocchia.

Alle 16 sfilata delle contrade con investitura degli Allocchi e rappresentazione storico-teatrale “l’origine del Palio” in collaborazione con “La Bandaccia di San Gimignano” e “Compagnia Teatrale Secondo Atto”. Senza dimenticare il tiro con l’arco, la presenza di animali da fattoria, i giochi per adulti e bambini e i laboratori ludico-artistici per bambini con maestri artigiani; infine esposizione rapaci, didattica e dimostrazione di volo a cura della “Falconeria Sunrise”.

Il momento clou col goliardico e molto divertente Palio sarà alle 17.30 al campo sportivo, che sarà seguito dal “Paperitivo” e da un dj-set.

Programma Sagra del Tartufo bianco e del fungo: si parte sabato 14 ottobre con la cena con tartufo e fungo (alle 19.30), allietata dall’esibizione dei “No ma Si”- tribute band Nomadi in piazza I Maggio.

Domenica 15 si inizia al mattino alle 9.30 col ritrovo della nona “Mangia...Longa al tartufo bianco” (prenotazione obbligatoria al 3313300829 dalle 9 alle 13); sempre alle 9.30 in piazza I Maggio ritrovo 1° CicloMangia in e-bike al tartufo bianco, in collaborazione con Cicli Taddei (prenotazione obbligatoria al 3313300829 dalle 9 alle 13).

Alle 10 apertura mostra micologica e incontro con la scuola professionale di addestramento cani a cura di Anonymous Dog; alle 10.30 esposizione degli elaborati a cura della scuola dell’infanzia di Balconevisi e laboratorio di storie e riciclo creativo “Il teatrino dei rifiuti” – a cura di Diletta Landi.

Alle 12.30 pranzo con tartufo bianco, fungo e altre specialità tipiche. A seguire dalle 15: apertura stand enogastronomici e mercatino: mobilità sostenibile – la bici come migliore strumento, illustrazione, approccio e prova bici con Cicli Taddei; fiera di beneficenza a cura della parrocchia; dimostrazione delle discipline Agility Dog, Truffle Detection e Nosework e partecipazione gratuita alla sfilata canina con premiazione a cura di Anonymous Dog; gara di escavazione del tartufo bianco; salotto del tartufo con Marcello Cordovani; rassegna enogastronomica con premiazione piatti al tartufo, premiazione “Tartufo d’oro 2023” e premiazione gara di escavazione e attività di addestramento. A chiudere alle 19.30 cena con tartufo bianco e fungo.

Le dichiarazioni

Paolo Nacci (presidente Us Balconevisi): “Il Palio è la rappresentazione della civiltà contadina e della nostra tradizione. Quest’anno abbiamo scelto come tema di cercare di raccontare com’è nata questa manifestazione, coi suoi protagonisti indiscussi: i bambini e i paperi. Per quanto riguarda la sagra è la più longeva e questo è motivo d’orgoglio, perché promuoviamo i prodotti del territorio”.

Simone Giglioli (sindaco San Miniato): “Dopo 42 anni siamo ancora qui, a celebrare il Palio del papero, quello che iniziò come uno scherzo e che invece promuove un bel momento di socialità nel paese di Balconevisi. E' tutto pronto per quella che si conferma una bella festa, con le persone pronte a tornare in piazza insieme ai bambini e alle bambine, i veri protagonisti di questa manifestazione.

Nel weekend successivo, per la 45esima volta, sempre a Balconevisi, va in scena invece la tradizionale Sagra del tartufo bianco e del fungo, un appuntamento consolidato, il più 'anziano' tra tutti quelli dedicati al tartufo, dopo la Mostra mercato di novembre, che conferma la straordinaria tradizione che il nostro territorio può vantare quando si parla di tartufo".

Marzio Gabbanini (presidente Fondazione SMP): “Complimenti all’Us Balconevisi: 45 anni di sagra vuol dire che è stata presa coscienza dell’importanza del tartufo molto tempo fa. E poi così facendo si promuove il valore di un ambiente che se non è sano non può offrirci un tesoro come il tartufo. Balconevisi è una piccola frazione ma molto unita e sono sicuro che queste iniziative avranno successo”.

Alessio Gemignani (commerciante tartufi): “I tartufi ci saranno, anche se l’annata non si prospetta abbondante per quanto riguarda la quantità a causa della siccità, sebbene la qualità sia ottima. Al momento il costo si attesta sui 1500-2500 euro al chilo per i tartufi di dimensioni più grandi”.

Luca Fontanelli (commerciante tartufi - Gazzarrini Tartufi): “Siamo in una terra di tartufo, dove possiamo godere veramente di una filiera corta: dal tartufaio che insieme al cane trova il tartufo alla cucina della sagra che ci fa gustare la nostra eccellenza. La siccità ci ha fatto un po’ tentennare ma la qualità è già ottima”.

