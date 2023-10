Finge di cadere dalla bici e ruba oggetti ai malcapitati di turno, arrestato

Si trova in carcere a Sollicciano adesso un 37enne di origini albanesi, ritenuto autore di rapina e furto con strappo a Firenze. L'arresto è avvenuto domenica 28 settembre.

I carabinieri lo ritengono autore di molteplici crimini in città, tutti accomunati dal modus operandi simile. Si avvicinava alle vittime a bordo della bici, fingeva di perdere l'equilibrio e si aggrappava ai malcapitati di turno: in quel momento riusciva a portar via oggetti di pregio come collanine o portafogli. Tre i casi contestati, tutti a agosto.

L’uomo è, inoltre, indagato per aver commesso, sempre a fine agosto, una rapina ai danni di una anziana signora: rientrando presso la propria abitazione, si è imbattuta nel 37enne che la colpì al volto e le portò via la collana. Determinanti per le indagini le immagini del circuito di videosorveglianza comunale e le informazioni raccolte dalle vittime.