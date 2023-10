Uisp organizza il primo torneo giovanile di tennis a Empoli al PalAramini

Il Comitato Uisp Empoli Valdelsa organizza il primo Torneo giovanile di tennis a Empoli. Si tratta di un evento rivolto a giovani tenniste e tennisti di livello agonistico (classe massima 4/6) e non agonistico. L’obiettivo è quello di diffondere la pratica di questo sport in maniera inclusiva e aperta a tutte e tutti. Il torneo inizierà il 14 ottobre prossimo e andrà avanti per tre fine settimana sui campi all’interno del PalAramini.

Il torneo è suddiviso in quattro categorie, per un massimo di 16 partecipanti per categoria. Due categorie maschili: “Sinner” (classi 2011/2012/2013) e “Berrettini" (classi 2008/2009/2010). Due categorie femminili: “Trevisan” (classi 2011/2012/2013) e “Giorgi” (classi 2008/2009/2010). Il torneo è esclusivamente di singolare. Il 14 e 15 ottobre si sfideranno in due gironi gli iscritti alle due categorie maschili. Il 21 e 22 ottobre si sfideranno le partecipanti alle due categorie femminili. Mentre il 28 e 29 ottobre si terranno le fasi finali.

«È la prima volta che come comitato organizziamo un torneo di tennis - afferma Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - cerchiamo di fare attività in tanti sport praticati nell’Empolese Valdelsa, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi perché abbiano occasione di gioco per crescere e divertirsi. Lo scorso anno avevamo iniziato le attività di pallavolo e di atletica , con questo torneo aggiungiamo il tennis che negli ultimi anni è tornato a far avvicinare tanti bambini e ragazzi, anche grazie a modelli nazionali come Berrettini o Sinner».

«Il comitato Uisp ha voluto fortemente questo torneo - spiega Manilo Baggiani - per fornire un’alternativa ai tornei federali. Si tratta di uno dei primi eventi di questo tipo non solo a livello locale, ma a livello toscano. È una cosa importante».

Le iscrizioni potranno essere effettuate chiamando il numero 335 6956363 oppure rivolgendosi direttamente al Comitato Uisp (0571/711533 o empolivaldelsa@uisp.it). Per le categorie maschili il termine è fissato il 12 ottobre alle ore 20, per le categorie femminili al 19 ottobre alle ore 20. La quota è di 10 euro per soci e socie Uisp, 15 euro (iscrizione e tessere) per chi non fosse ancora socio. Per partecipare è necessario il certificato medico.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa