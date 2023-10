Use Rosa, il campionato è alle porte ma coach Cioni non è soddisfatto

Il tempo dei test è finito. L’amichevole di sabato scorso fra l’Use Rosa Scotti ed Umbertide ha chiuso il periodo di avvicinamento al campionato che inizia sabato sera con la sfida, alle 20.30, sul campo di Moncalieri.

“Non sono del tutto soddisfatto – attacca coach Alessio Cioni – sono convinto che questa squadra abbia le capacità di giocare meglio di quanto fatto finora e che, anche a livello individuale, le ragazze possano essere più concrete. Ci sono stati alti e bassi, quindi note positive come, ad esempio, l’attacco alla zona. Ma in difesa dobbiamo e possiamo migliorare ancora ed i 79 punti presi sabato sono troppi per la pallacanestro nostra. I margini di miglioramento ci sono, eccome. Anche a livello di attenzione visto che spesso abbiamo preso dei canestri evitabilissimi con un minimo di attenzione in più. Ci vuole qualcosa di più perché la difesa non è solo una questione tecnica ma anche di volontà ed attenzione. Mi aspetto per sabato passi in avanti soprattutto su questo”.

“Ormai ci siamo e non c’è più tempo – prosegue – deve essere chiaro che, per vincere a Moncalieri, una prestazione come quella di sabato non sarà sufficiente. Le capacità ce le abbiamo e quindi sta a noi dimostrare che dobbiamo essere meglio di così”.

Per chiudere resta da dire che, nel test con Umbertide, coach Alessio Cioni ha dovuto fare a meno di Giulia Patanè per un problema fisico.

