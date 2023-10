Al Liceo Virgilio si smaltiscono gli smartphone 'anziani'

Da qualche anno il Liceo Virgilio di Empoli pone al centro della sua missione l'Agenda 2030, sia nell'operare quotidiano che attraverso il progetto 'Il Virgilio Sostenibile'. Oltre alle varie iniziative promosse, ha partecipato alla “Campagna JGI (Jane Goodall Italia) per il riciclo dei cellulari usati”, contribuendo allo smaltimento/riciclo corretto in Italia dei vecchi cellulari, alla riduzione dell’accumulo di rifiuti tossici e della domanda di Coltan e Tantalio (materiali usati nella fabbricazione dei cellulari ed estratti prevalentemente in Congo), alla promozione dell’istruzione in Africa e alla salvaguardia e conservazione di habitat critici dal punto di vista ambientale. Dalla scorsa primavera l'Istituto è diventato Punto di Raccolta per la zona di Empoli disponibile a tutta la cittadinanza, ivi compreso ovviamente tutto il personale scolastico. La scatola per la raccolta cellulari è posizionata all’ingresso della sede di Via Cavour 62 nella parte esterna del portone a vetri, in modo da consentire il facile accesso al raccoglitore a chi voglia depositare i propri dispositivi telefonici in disuso.

Fonte: Ufficio Stampa