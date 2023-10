Alloggi per studenti, apparse scritte vandaliche sulla sede del Dsu Toscana

Ferma condanna da parte del Presidente dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana Marco Del Medico delle scritte che sono apparse in nottata nella sede dell’ente in viale Gramsci con chiari riferimenti agli autori del gesto, riconducibili al corteo studentesco nazionale che è stato organizzato a Firenze per il 14 ottobre a seguito dello sgombero dello Studentato Autogestito PDM27. L’accusa dei vandali è quella di un DSU Toscana che non interviene adeguatamente per dare risposta alla mancanza di alloggi per studenti.

"Veniamo tirati in causa a sproposito quando si parla di mancanza di alloggi pubblici per gli studenti – sostiene il Presidente DSU Toscana Marco Del Medico – il compito dell’Azienda regionale, per quanto riguarda le residenze universitarie, è quello di assegnare gratuitamente un posto alloggio nelle nostre strutture o quelle convenzionate esclusivamente agli studenti privi di mezzi economici o offrire, in alternativa, un contributo affitto, senza ricavarne un compenso. Per questa categoria di studenti abbiamo soddisfatto per l’anno accademico appena concluso tutte le richieste per quanto riguarda le sedi di Siena e Pisa e quasi esaurito la graduatoria su Firenze. Contiamo di fare lo stesso per l’anno accademico appena avviato per il quale ieri è uscita la graduatoria provvisoria inerente all’ultimo bando per l’assegnazione della borsa di studio e posto alloggio".

Lo scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto ad un alloggio nelle residenze universitarie pubbliche dell’anno precedente a seguito di rinunce ed effettiva assegnazione di alloggi ha permesso infatti di azzerare completamente le liste di attesa sulle sedi universitarie di Pisa e Siena e di ridurre a poche unità gli studenti non soddisfatti su Firenze ai quali è stato comunque erogato un contributo affitto sostitutivo.

Per il nuovo anno accademico sono 15735 studenti idonei all’attribuzione della borsa di studio pubblicata ieri (616 in più rispetto all’anno scorso quando erano 15119) di cui 6868 a Firenze, 5742 a Pisa e 3125 a Siena. Fra questi sono 2671 gli studenti extra UE idonei a fronte dei 1734 dello scorso anno.

Contestualmente alla domanda di borsa di studio molti studenti fuori sede o stranieri hanno fatto domanda di posto alloggio per un totale di 7537 idonei (7161 nel 22/23), fra cui 3370 a Firenze, 2518 a Pisa, 1649 a Siena.

"Questi dati confermano l’attenzione che l’Azienda pone molti giovani in condizioni economiche svantaggiate – conclude il Presidente dell'Azienda per il Diritto allo Studio Marco Del Medico - permettendo loro di accedere alla formazione universitaria con una percentuale di borsisti fra le più alte d'Italia grazie alle risorse che la Regione Toscana investe sul sostegno allo studio universitario. E allo stesso tempo sono una dimostrazione di quanti giovani scelgano la Toscana per venire a studiare proprio sapendo di poter contare su un sostegno economico e di servizi che è tra i migliori. Di fronte alla rilevanza di tali interventi diventano strumentali le denunce che ci vengono mosse e assolutamente deprecabili gli atti vandalici compiuti".

Fonte: Dsu Toscana - Ufficio stampa