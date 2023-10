Nonostante i divieti, si avvicina alla ex e la minaccia: arrestato

Era stato sottoposto a divieto di avvicinamento e di comunicazione con la ex partner, ma ha violato il tutto ed è stato arrestato. Un uomo è finito in manette nel Comprensorio del Cuoio, l'operazione dei carabinieri è avvenuta nei giorni scorsi.

Disattendendo gli obblighi, l'uomo si è recato sui luoghi di lavoro dell’ex, minacciando gravi conseguenze e accomodandosi in attesa della fine del turno lavorativo. I militari, impegnati nel servizio di pattugliamento del territorio, sono immediatamente accorsi e arrestato l'uomo.

"Alta e costante è l’attenzione dei Carabinieri a Pisa ed in provincia sul fenomeno della violenza di genere ed episodi come quello descritto testimoniano il senso della priorità dell’Arma sull’argomento; grazie ad un’attenta e sinergica azione di ascolto e vigilanza si possono arginare le condotte delittuose ed evitare che gli eventi, in generale, giungano, potenzialmente, a conseguenze più gravi" fanno sapere dall'Arma.