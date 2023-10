Alla Calamita festa per i nonni e per il nuovo anno associativo

Il centro polifunzionale di piazza Salvo d’Acquisto, che ha riaperto i battenti alcune settimane fa, è entrato nel vivo delle proprie attività e dei momenti di incontro con il pranzo dell’anniversario di domenica 1 ottobre, durante il quale sono state celebrate sia la data di apertura del centro, che la festa dei nonni, con il momento clou del taglio della torta da parte della nonna 92enne, la più anziana in sala, con la nipotina più piccola.

In un clima familiare e con un ricco menù, i responsabili della Calamita hanno ritagliato un istante per ringraziare vivamente i donatori e tutti coloro che supportano i numerosi progetti promossi dall'associazione, ancora a distanza di anni.

Inoltre, sono state presentate le consuete occasioni di ritrovo organizzate dal Centro, come i corsi di ginnastica dolce, di aerobica, di cucito e ricamo, ponendo un maggior riguardo ai “pomeriggi insieme” e ai corsi di Diapason.

I “pomeriggi insieme” da anni, infatti, si pongono come uno spazio ludico-educativo, che include laboratori, teatro, cinema e giochi, annoverandosi tra i compiti principali del Centro e il fulcro dell’impegno educativo da parte di professionisti e volontari del settore.

Da un anno invece i corsi di musica, canto e danza targati Diapason sono molto ricercati e apprezzati per la professionalità e la disponibilità degli insegnanti, che uniscono la leggerezza del tempo libero con la dedizione per le arti.

Durante il pranzo, poi, sono stati ricordati sia i servizi proposti dal Centro, come gli sportelli gratuiti di ascolto psicologico e di consulenza legale familiare, il centro di ascolto Caritas e lo sportello di ascolto contro le ludopatie, sia le attività esterne ospitate dai locali della struttura: i corsi di danza orientale, di ballo per adulti, di Taiji e Qi Gong, di ricamo, di yoga e gli incontri della BNI.

Fonte: Ufficio Stampa