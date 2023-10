Nel tardo pomeriggio di martedì 3 ottobre i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti a Empoli, in Via Livornese, davanti al circolo Arci di Santa Maria, per sbloccare un camion della nettezza urbana, che mentre stava sollevando un cassonetto è rimasto impigliato nei cavi elettrici con il braccio sollevatore.

La circolazione è rimasta bloccata e a gestirla era presente la polizia municipale di Empoli.