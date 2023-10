Camion si ribalta in zona industriale a Montemurlo

Incidente questa mattina intorno alle ore 9 in via dell'Industria a Montemurlo, per fortuna senza feriti e senza gravi conseguenze per il conducente coinvolto. Un grosso camion con rimorchio, fermo di fronte ad una ditta della zona, si è ribaltato a seguito dello scivolamento del cassone che stava caricando. L'improvviso spostamento del carico su un lato del mezzo ha fatto perdere stabilità all'autocarro che si è adagiato su un fianco. Illeso il conducente del mezzo che è riuscito ad uscire dall'abitacolo grazie all'ausilio di una scaletta. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti del comando della polizia municipale di Montemurlo per i rilievi dell'incidente e per regolare il traffico su una delle arterie principali della zona industriale.