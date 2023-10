Campionato di Divisione Regionale 2, per i Gialloblu esordio a Grosseto

Dario Chiarugi

Si avvicina la data dell’esordio dei ragazzi del Gialloblu Castelfiorentino di Dario Chiarugi, che prenderanno parte al campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione. La prima uscita ufficiale è in programma sabato 14 ottobre alle 20.30 sul parquet di Grosseto, mentre il debutto al PalaBetti è fissato per sabato 21 alle 20.30 contro il Basket Impruneta.

La formula del campionato prevede una prima fase organizzata in tre gironi composti da 14 squadre ciascuno. Al termine, le squadre classificate ai primi quattro posti di ciascun girone saranno ammesse ai playoff, mentre la formula per stabilire le retrocessioni sarà successivamente comunicata.

Il calendario completo su www.abccastelfiorentino.it.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa