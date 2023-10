Due notti di chiusura per il tratto Fi-Pi-Li tra Empoli Est e Montelupo

Due km e mezzo di strada chiusa sulla Fi-Pi-Li per le notti comprese tra l'11 e il 13 ottobre. Il provvedimento riguarda lavori di messa in sicurezza. Il tratto interessato, secondo le disposizioni della Città Metropolitana, è quello tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, con uscita obbligatoria a Empoli Est. L'orario sarà dalle 22 alle 6 del giorno dopo. Chiusa anche la carreggiata in direzione mare con uscita obbligatoria a Montelupo Fiorentino. Le rampe di ingresso di Empoli Est verso Firenze e di Montelupo verso il mare saranno chiuse negli stessi orari.