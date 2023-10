Un 63enne di origini campane doveva essere in carcere, ma lo hanno sorpreso in giro per l'Empolese Valdelsa. I carabinieri lo hanno notato a Castelfiorentino: doveva scontare una detenzione di tre anni, un mese e ventun giorni per violazioni della normativa sugli stupefacenti. È stato bloccato e arrestato, ora si trova in carcere a Firenze, a Sollicciano.