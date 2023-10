Un 36enne albanese è stato arrestato perché sulle sue spalle pendeva un ordine di carcerazione emesso a giugno scorso dalla procura del tribunale di Arezzo. L’uomo deve terminare di scontare una pena detentiva di due anni, sei mesi e ventisei giorni per un tentato omicidio, aggravato dal possesso di armi, commesso in Arezzo nel 2020. Da tempo il censurato era ricercato ed è stato trovato in un negozio di Empoli. Ora si trova nel carcere di Empoli.