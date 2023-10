Disarmo nucleare, Vinci aderisce a 'Italia Ripensaci'

Il Consiglio Comunale di Vinci ha approvato con i voti della maggioranza la mozione di adesione alla campagna “Italia Ripensaci”, che punta a sensibilizzare la nazione sul tema del disarmo nucleare e a incoraggiare il governo italiano ad aderire al Tpnw, il trattato Onu sulla proibizione delle armi nucleari che è già stato firmato da 85 paesi.

“La diffusione di armi nucleari – dice Mila Chini, assessore alla pace e alle politiche sulla casa – rappresenta ancora oggi una delle più grandi minacce alla pace e alla sicurezza internazionale: negli arsenali di tutto il mondo sono presenti circa 12.705 armi nucleari. È importante attivarsi affinché un altro modo sia possibile, un modo che persegua il fine della Pace e non esasperi i conflitti. Con l’adesione alla campagna “Italia Ripensaci” organizzeremo un consiglio aperto sul tema del disarmo nucleare, e la firma del Sindaco sarà posta in calce al Trattato Tpnw come atto simbolico da comunicare al Presidente del Consiglio.”

“Questa mozione si inserisce all’interno di una lunga serie di iniziative realizzate dal Comune di Vinci in favore della pace – conclude Chini. Infatti collaboriamo con associazioni come Fiume della Pace e Club Unesco, e in occasione della giornata internazionale della pace alcune classi della scuola primaria del nostro istituto comprensivo hanno pulito il fiume della Pace, e in biblioteca Leonardiana si è tenuto un incontro in cui l’associazione Senzatomica ha sensibilizzato gli studenti e i cittadini di Vinci sui temi del disarmo e della pace.”