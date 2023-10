Due mostre in corso alla Villa Medicea

E’visitabile da alcune settimane presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi la mostra “Rari libri di Isabella de’Medici”. Grazie alla collaborazione ormai pluriennale tra la Villa medicea di Cerreto Guidi e la Società Bibliografica Toscana, la piccola, ma interessante esposizione promossa in collaborazione con il Comune di Cerreto Guidi e l’Associazione degli Amici della Villa medicea di Cerreto Guidi, sviluppa il tema degli interessi culturali di Isabella de’Medici. Attraverso una selezione accurata di alcune edizioni a stampa cinquecentesche, opera di letterati e scienziati vicini alla corte granducale ed esponenti di spicco della cultura fiorentina, è possibile apprezzare il vivace contesto letterario in cui vissero Isabella e Paolo Giordano Orsini, del quale si fecero in parte anche promotori come traspare dalle letture delle dedicatorie.

Sta inoltre suscitando interesse e curiosità, nel salone della Villa Medicea di Cerreto Guidi, una seconda mostra “La Verità scopre la Menzogna di Vincenzo Mannozzi. Da Palazzo Pitti a Cerreto Guidi”, anch’essa sostenuta dall’impegno del Comune di Cerreto Guidi, dell’Associazione Amici della Villa Medicea e dell’Associazione Antiquari d’Italia. Si tratta di un’esposizione basata su una grande tela parte del percorso espositivo della Villa, opera di Vincenzo Mannozzi, pittore del Seicento fiorentino, molto legato alla famiglia Medici.

Rari libri di Isabella de’Medici è visitabile fino al 3 dicembre a ingresso libero, dal martedì alla domenica ore 8,30-17,30 (ultimo ingresso 17,00).

La Verità scopre la Menzogna di Vincenzo Mannozzi. Da Palazzo Pitti a Cerreto Guidi, è visitabile fino al 28 ottobre a ingresso libero, dal martedì alla domenica ore 8,30-17,30 (ultimo ingresso 17,00).