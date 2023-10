Ecco i nuovi giochi inclusivi al parco di Capraia Fiorentina

Stamani al parco giochi comunale di via Verdi a Capraia Fiorentina sono stati inaugurati due nuovi giochi inclusivi.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, del consigliere regionale Enrico Sostegni e del sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti. Sono intervenuti anche l’assessore alla scuola Angela Centi, l’assessore alla cultura Rosanna Gallerini, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Capraia e Limite Manuel Salvaggio e gli alunni della classe 5° della scuola primaria “Corrado Corti” di Capraia Fiorentina accompagnati dalle loro insegnanti.

L'installazione dei giochi è stata resa possibile grazie al contributo del Consiglio regionale nell’ambito del bando Ri-Generazione Toscana, così come previsto ai sensi della legge regionale 3/2022, attraverso interventi di valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi da parte dei bambini con disabilità.

I giochi inclusivi inaugurati oggi nel Comune di Capraia e Limite, a Capraia Fiorentina, hanno avuto un costo totale di 16.637 euro e sono stati finanziati dal Consiglio regionale per 11.025 euro. Si tratta nello specifico di un gioco a tema “adventure” con una torretta, uno scivolo, una parete di arrampicata inclinata, una serie di pannelli di attività e sagome decorate e un’altalena con ampio cestello. L’area è dotata di pavimentazione antitrauma.

“Oltre un anno fa abbiamo deciso di utilizzare le risorse frutto dei risparmi sui costi della politica per finanziare opere e attività dei comuni dedicate alle giovani generazioni, ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, e questa scelta è stata anche un modo per far rinascere spazi di socialità, restituire almeno in parte alle bambine e ai bambini quello che la pandemia aveva loro tolto: lo stare insieme, il potersi incontrare”. “Con Ri-Generazione Toscana avviciniamo la Regione ai cittadini e diamo risposte ai loro bisogni, ha aggiunto Mazzeo, e la saldezza dei nostri valori si esprime non solo nel buon governo delle amministrazioni, ma anche nelle scelte chiare, orientate all’autentica solidarietà, che rendono i comuni della Toscana luoghi dove si può vivere nello spirito di una comunità che tutti accoglie. Mi congratulo con il sindaco Giunti e con l’amministrazione per il progetto realizzato. Il nostro obiettivo, lo ripeto spesso, è quello di dare a un bambino che nasce a Capraia e Limite gli stessi diritti, servizi e opportunità di un bambino che nasce in una grande città. Questa è la nostra idea di Toscana diffusa, fatta di storia e tradizione che si intreccia con l’innovazione e il futuro. Per fare questo dobbiamo metter loro a disposizione servizi, costruire spazi di inclusione e opportunità di sviluppo per il territorio”.

“Il gioco è un’attività molto importante per i bambini ed è un diritto fondamentale sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, poiché permette una crescita sana e contribuisce allo sviluppo di molte competenze utili per uno sviluppo psicofisico sano e corretto. Anche per questo il Consiglio regionale, attraverso il Bando Ri-Generazione Toscana, ha deciso di dare la possibilità ai comuni di attrezzarsi con strutture moderne, sicure, divertenti e soprattutto inclusive come quella inaugurata oggi a Capraia Fiorentina”, così il consigliere regionale Enrico Sostegni.

“Questa area giochi si aggiunge all’investimento che abbiamo fatto per l’acquisto, sostituzione e manutenzione dei giochi, nei vari parchi pubblici del Comune di Capraia e Limite, e la realizzazione di 2 nuove aree ludiche, una a Limite sull’Arno in via delle Gardenie zona Mollaia e l’altra a Capraia Fiorentina in via Valicarda. Vogliamo valorizzare i nostri spazi verdi, renderli sempre più fruibili, con particolare attenzione alle nuove attrezzature accessibili da parte di tutti, senza alcuna barriera che possa limitare la possibilità di gioco e di aggregazione. Ringrazio il Consiglio regionale, oggi rappresentato dal suo presidente Antonio Mazzeo e dal consigliere Enrico Sostegni, per l’attenzione a questo tema e per il sostegno, ha detto il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa