Elezioni San Miniato, il centrodestra: "Pd non soddisfatto del sindaco"

L’intervista rilasciata dal capogruppo PD in Consiglio comunale di San Miniato Marco Greco nella quale è stato definito il quadro della attuale situazione politica locale con specifico riferimento al rinnovo della assemblea comunale e alla individuazione del nome del candidato a Sindaco per il PD merita una riflessione.

La lunga intervista è risultata assolutamente contraddittoria. A fronte di una narrazione positiva sull’operato della attuale Giunta e in assenza di altri competitor all’interno del PD, il sindaco uscente Simone Giglioli dovrà attendere il prossimo dicembre per sapere se sarà riconfermato o meno come candidato a Sindaco.

Un atteggiamento dilatorio che fa intravedere la non piena soddisfazione del PD nel suo attuale Sindaco, e quindi anche un giudizio non particolarmente positivo sulla azione svolta dalla Amministrazione comunale .

Se il PD è il primo a non credere ai propri Amministratori, perché dovrebbero crederci i cittadini? Riteniamo che il sindaco uscente dopo tale intervista non ringrazierà i vertici del suo partito per la non fiducia accordatagli, come mai era accaduto con i precedenti sindaci uscenti al primo mandato.

Lega - Fratelli d'Italia - Forza Italia