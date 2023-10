Elezioni San Miniato, il Pd replica al centrodestra: "Supportiamo convintamente la giunta Giglioli"

"Fa piacere apprendere dalla stampa locale come le forze di opposizione sanminiatese passino più tempo a commentare l'operato del nostro partito invece di concentrarsi sulla propria campagna elettorale".

La segretaria Pd San Miniato Azzurra Bonaccorsi risponde al commento del centrodestra in merito a una presunta disapprovazione dell'operato del sindaco Simone Giglioli.

"Li vogliamo tranquillizzare: il Partito Democratico supporta convintamente l'operato di Sindaco e Giunta, come del resto ha sempre fatto durante l’intero mandato amministrativo in anni che si sono purtroppo distinti per vicende estremamente complesse a partire dalla gestione dell’emergenza pandemica.

Nel corso della nostra storia il momento della scelta o della riconferma del candidato del Sindaco è stato sempre vissuto come un’occasione di confronto con i nostri iscritti, in particolare con i membri dell'assemblea: una fase preziosa per raccogliere impressioni e spunti su cui fondare la seguente campagna elettorale.

Le scelte maturate dal nostro partito sono sempre state rivolte al bene della nostra comunità e tese a rappresentarla nella sua interezza e complessità attraverso un percorso partecipato che partisse dall’ascolto di militanti e cittadini.

Lo stesso non si può certo dire per la compagine di centrodestra che è solita scegliere le proprie candidature nelle segrete stanze fiorentine per poi puntualmente cercare di “riciclare” alcuni, ormai ben noti volti del centro destra locale, mascherandoli con goffaggine da improvvisati promotori di sedicenti movimenti civici.

Siamo tranquilli del nostro operato e sicuri del percorso politico tracciato in vista delle elezioni 2024 e soprattutto non temiamo il confronto con le altre forze politiche quando questo voglia essere svolto sul terreno delle azioni concrete e non su quello di fantasiose interpretazioni che mirano solamente a tentare di screditare l’operato della nostra comunità".