"In tanti mi hanno chiesto in questi mesi di candidarmi anche dentro il mio partito. Penso allo stesso tempo che sto svolgendo il lavoro più bello del mondo e mi piacerebbe portarlo a compimento".

Con questa smentita il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo parla della partita delle elezioni per il Parlamento europeo del 2024 a margine della presentazione di Libropolis. Il suo mandato termina, come quello del presidente della Regione, nel 2025.

Per come saranno scelti i candidati toscani del Pd proprio per le europee, Mazzeo ha lanciato il suo monito: "Non facciamo come si è fatto in queste settimane, la discussione deve avvenire nei luoghi deputati per le scelte, in particolare nella direzione regionale del nostro partito, non scelgano in quattro chiusi in una stanza. Non commettano gli errori che abbiamo commesso in questi giorni, altrimenti si rischia davvero che il Pd toscano non abbia una rappresentanza a livello europeo", ha detto Mazzeo

Secondo il presidente del Consiglio regionale "dopo che Simona Bonafè è stata eletta in Parlamento, non abbiamo più un rappresentante toscano del Pd nel Parlamento europeo. Questo è un tema, perché alla fine i territori vengono rappresentati dalle persone. Dobbiamo avere la forza e la capacità di candidare le migliori energie che il Pd ha perché questo aiuta il Partito democratico, la lista a fare il migliore risultato possibile. Abbiamo bisogno di più Toscana in Europa, non di meno Toscana, servono modelli come il nostro sulla sanità pubblica, il sostegno alle imprese, sull'attrattività degli investimenti".