Festival delle Regioni, Giani: “Governo dia a sanità ruolo che merita. Servono risorse per rispondere a bisogni comunità”

Il presidente Eugenio Giani è intervenuto stamani a Torino su temi della sanità, in occasione della conferenza dei Presidenti di Regione che si sono confrontati alla presenza della presidente del Consiglio del Ministri Giorgia Meloni.

Giani ha sottolineato la necessità di un intervento finanziario importante in vista della finanziaria della prossime settimane. “La sanità in Toscana – ha detto Giani-, ma è un punto di vista condiviso dagli altri Presidenti di Regione, necessita di una integrazione del fondo sanitario nazionale da cui vengono suddivisi i 20 fondi sanitari regionali per garantire i servizi, l’abbattimento delle liste d’attesa, personale ai pronto soccorso, maggiore quantità e qualità di servizi sul territorio. Sono necessarie risorse che adeguino le spesa pubblica della sanità alle nuove esigenze; l’ Italia – ha proseguito Giani- è un paese che vede innalzarsi l’età media di uomini e donne e contemporaneamente farmaci più efficaci stanno prendendo campo anche in settori di grande importanza, come l'oncologia e le malattie rare. E’ evidente che i costi dei farmaci innalzano la spesa sanitaria come nel campo della diagnostica dove è sempre più frequente l’uso di risonanze ed ecografie rispetto alle tradizionali radiografie. Il costo del personale, per garantire servizi adeguati, comporta il mantenimento delle piante organiche e, per il sistema sanitario a livello nazionale, sono necessari almeno 10 miliardi che in una regione come la Toscana corrisponderebbero a circa 500milioni, più o meno la cifra che ormai da 3 anni vede il bilancio ordinario della Regione Toscana integrare il bilancio della sanità sottraendo risorse a sport, cultura, istruzione, difesa del suolo, trasporto pubblico. La prossima finanziaria sarà indubbiamente la concreta occasione per verificare se il Governo intende dare alla sanità il ruolo che merita rispondendo ai bisogni più evidenti delle nostre comunità”

La conferenza che si è svolta in questi giorni a Torino ha avuto indubbia efficacia e successo e ha rappresentato una condivisione di temi dal Pnrr, alle infrastrutture, dallo sviluppo economico alla sanità che maggiormente stanno a cuore nelle politiche regionali in Italia.

Fonte: Toscana Notizie