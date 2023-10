Fi-Pi-Li, lavori tra Empoli est e Montelupo: previste chiusure

Provvedimenti adottatti dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. Per lavori di adeguamento e messa in sicurezza è stata prevista la chiusura della carreggiata dal km 18+100 al km 20+600 in direzione Firenze con l'uscita obbligatoria allo svincolo di Empoli est per i veicoli con direzione Firenze e chiusura della rampa di uscita dello

svincolo di Empoli est in direzione Firenze: dalle ore 22 alle 6 nelle notti comprese tra l'11 e il 13 ottobre 2023.

Disposta anche la chiusura della carreggiata dal km 18+100 al km 20+600 in direzione Mare con l'uscita obbligatoria allo svincolo di Montelupo Fiorentino per i veicoli con direzione Mare e chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Montelupo in direzione Mare dalle 22 alle 6 delle notti comprese tra l'11 e il 13 ottobre.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa