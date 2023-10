Fiorentina-Cagliari, scontro tra tifosi prima dello stadio Franchi

Scontri ieri prima della partita Fiorentina-Cagliari, vinta poi dai viola per 3-0 al Franchi di Firenze. Un'ora prima della partita la polizia è dovuta intervenire in tenuta antisommossa per una trentina di tifosi del Cagliari che hanno abbandonato il percorso predeterminato con il loro pullman privato per puntare su viale dei Mille, dove hanno incrociato una ventina di tifosi di casa. La polizia ha isolato il gruppo sardo e li ha identificati. Potrebbero rischiare la denuncia e il daspo. Un poliziotto della Digos di Cagliari sarebbe stato colpito e mandato a terra, ma ha continuato il suo servizio.