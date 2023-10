Il turismo toscano si racconta a Rimini e punta sulla sostenibilità

La Toscana si presenta a Rimini con una serie di panel che raccontano l’intenso lavoro svolto nell’ultimo anno, tra accordi internazionali e impegno sui temi strategici individuati dall’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica.

Si va dalle presentazioni della Toscana patrimonio dell’Umanità e del Manifesto del Turismo al femminile previste l’11 ottobre, ai panel del 12 ottobre, con l’illustrazione del nuovo sito di visittuscany.com (il portale dell’offerta turistica regionale), la presentazione del Manifesto sul turismo sostenibile e i focus sulla Toscana terra etrusca e dei cammini.

Il tema della sostenibilità sarà centrale alla TTG 2023. Viaggiare in maniera sostenibile non è più una possibilità ma una necessità. La Toscana ne è consapevole e ha deciso di adottare una visione di sostenibilità di lungo periodo.

Sotto la guida di Toscana Promozione Turistica, un campione di operatori turistici ecosensibili ha partecipato ad un Gruppo di Lavoro per la progettazione del Manifesto dei Valori del Turismo Sostenibile. Il Manifesto, al quale possono aderire volontariamente tutte le imprese regionali, formalizza i principi del turismo sostenibile in Toscana e suggerisce azioni pratiche che permettono di essere sostenibili e consapevoli degli impatti delle nostre azioni sull’ambiente e sulle comunità locali. Il Manifesto è nella fase finale di stesura e sarà presentato alla TTG di Rimini insieme alla campagna di comunicazione associata.

Le imprese toscane saranno invitate nei prossimi mesi a popolare il portale turistico regionale con offerte e proposte coerenti con il Manifesto. Si tratta delle centinaia di imprese certificate, delle migliaia di imprese toscane con il "Booking Sustainable travel badge" (che hanno realizzato interventi per rendere più sostenibile il soggiorno degli ospiti), dei ristoranti biologici e presenti nella Michelin Green stars, fino ai produttori biologici e ai partecipanti a Vetrina Toscana, il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere che promuove il turismo enogastronomico.

Toscana Promozione Turistica punta anche sul patrimonio UNESCO per la promozione della regione. Un giacimento complesso e diversificato, nel quale le meraviglie dell’arte e dell’architettura si alternano a preziosi paesaggi naturalistici. Beni patrimoniali, ambientali, ma anche immateriali e alcuni seriali, perché condivisi con altre regioni o Stati, ma non per questo meno unici. Sono 16 in totale i beni patrimonio dell’Umanità in Toscana, che per la prima volta si vuole valorizzare nella loro interezza, puntando a rafforzare il valore della varietà. E a costruire un ponte ideale di bellezza tra natura e cultura, tra uomo e territorio, tra materiale e immateriale, arte e artigianato, capace di tenere vivi gli ideali di armonia che sono la cifra del rinascimento toscano.

Fonte: Toscana Promozione Turistica