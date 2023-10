Sei auto sono andate a fuoco nella notte tra domenica e lunedì in via Lavaggi a Pisa, in zona Riglione-Oratoio. Sul posto i vigili del fuoco e le volanti della questura. Confermata la natura accidentale del rogo: l'innesco è partito automaticamente da uno dei mezzi parcheggiati e andati incendiati. Non ci sono stati feriti.