Principio d'incendio in un garage in centro a Monsummano

Un'emergenza in mattinata a Monsummano Terme. Poco prima delle 10 di oggi, martedì 3 ottobre, in via Mazzini nel centro della cittadina della Valdinievole sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e sanitari inviati dal 118.

Si è sviluppato un principio di incendio in un garage in una zona molto abitata e trafficata. Dentro il garage era presente una persona, subito uscita.

In un primo momento la situazione sembrava piuttosto grave, ma col passare del tempo si è capito che poteva essere sotto controllo. La strada è rimasta comunque chiusa al traffico.