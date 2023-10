Un'ora di stop alla circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Livorno. Alle 9.20 un incendio in via del Pesciolino a Firenze, tra le Cascine e le Piagge, ha causato il blocco con treni fermi tra Firenze Rifredi ed Empoli. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio e la circolazione è stata riaperta alle 10.30. Non ci sono feriti o veicoli coinvolti nell'incendio.