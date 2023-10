La spesa che vale, quasi il 40% dei pasti Caritas Firenze vengono da cittadini e imprese

Il 38% di pasti cucinati nel 2022 alla mensa Caritas di via Baracca sono stati preparati grazie alle spese regalate dai fiorentini: 32.000. Nel 2021 i pasti donati furono circa il 27% del totale di quelli serviti: 30.000. E' il bilancio dei primi due anni dell'iniziativa La Spesa che vale promossa dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Ora è in partenza la terza edizione: è stata presentata oggi a Firenze.

Chi vuole aderire e sostenere il servizio mensa gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze può farlo attraverso una spesa online solidale. Sul sito www.laspesachevale.it i partecipanti, con una donazione, possono virtualmente comprare, scegliendoli dallo scaffale o dal frigorifero digitale, i prodotti che servono per riempire la dispensa della mensa oppure donare uno o più menù per i suoi ospiti. E' possibile regalare un menu singolo, un menu famiglia, settimanale o mensile, per un valore da 5 euro a 120 euro. L'edizione 2023 introduce una novità, il “personal fundraising”: i sostenitori possono attivare raccolte fondi personali per eventi o ricorrenze come compleanno, laurea, anniversari, e condividerne il link.

“Sono tantissimi i cittadini che hanno aderito in questi anni a La Spesa Che vale e li ringraziamo uno per uno. Fondamentale è stato e continua ad essere anche il sostegno di aziende ed enti pubblici: sono 38 le organizzazioni e le istituzioni che negli anni hanno aderito alla campagna. La città non ha fatto mancare la propria vicinanza alla Fondazione e al servizio mensa che solo nella struttura di via Baracca conta circa 250-300 ospiti al giorno” commenta Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione.

“È un’iniziativa importante che dà una risposta alle tante famiglie che hanno più bisogno - afferma l’assessore a Welfare di Firenze Sara Funaro -. In questo momento storico in cui le difficoltà stanno aumentando, rappresenta infatti un ulteriore aiuto per i cittadini più fragili del nostro territorio, verso i quali la Fondazione Solidarietà Caritas svolge quotidianamente un grande lavoro. Ringrazio i fiorentini che hanno dato il loro contributo e sono davvero contenta del riscontro crescente dell’iniziativa. Sono sicura che, anche grazie alla novità del personali fundraising, questi numeri aumenteranno ancora a testimonianza della grande generosità della nostra città nei confronti di chi si trova in difficoltà”.

“Ringrazio, anche a nome del cardinale Giuseppe Betori tutte le realtà che portano avanti questa iniziativa - dice il vicario episcopale per il Servizio della carità monsignor Marco Viola - e che ci permettono di rispondere alle tante richieste che arrivano. Negli anni abbiamo assistito a un aumento dei bisogni: a San Lorenzo, con la Caritas parrocchiale, aiutavamo normalmente 40 persone alla settimana, siamo arrivati a 163 nel giro di due anni. Ma Firenze è una città solidale, c'è una certa sensibilità. Il nostro compito non è solo rispondere ai bisogni primari ma formare le coscienze, non è solo distribuire cose ma tessere relazioni e far venire fuori l'umano che è in ognuno di noi, senza differenze. Per questo sono contento che il progetto la Spesa che vale vada avanti".

"La Fondazione - dichiara Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze - è al fianco delle persone e delle famiglie che si trovano, in questo momento, a volte inaspettatamente, in difficoltà a causa della congiuntura economica che siamo chiamati ad affrontare e il loro numero è purtroppo in crescita. Da un lato crescono le problematiche e dall’altro la rete di sostegno sociale diventa sempre più fragile. Sosteniamo con convinzione l’iniziativa di Fondazione Solidarietà Caritas che ha il merito anche di incentivare la generosità dei fiorentini e avvicinarli a chi ha più bisogno del prezioso servizio mensa della Caritas".

Alla presentazione stamani erano presenti anche gli assessori alle Politiche sociali di Scandicci Andrea Franceschi e di Campi Bisenzio Lorenzo Ballerini.

I pasti distribuiti dalle mense per i bisognosi a Firenze sono stati 123.462 nel 2021 (di cui 110076 nella mensa di via Baracca e 13390 nelle mense di quartiere) e 142667 nel 2022 (di cui 84517 nella mensa di via Baracca e 58150 nelle mense diffuse nei quartieri).

Al momento della donazione su La Spesa che vale i sostenitori possono lasciare un messaggio: “Non esiste l’uomo se non per la fraternità. Dono quello che posso, anche se non è molto”, “Un pensiero per scaldare il cuore e lo stomaco, buon Natale”, “Con l'augurio che questo piccolo pensiero sia solo un aiuto in un momento difficile della vita” sono alcuni.

