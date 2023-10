Lavori di manutenzione in vista per un tratto di via Trento. L’intervento riguarderà la parte di strada che va dall’intersezione con piazza Mazzini all’intersezione tra via Senese e via Trieste. I lavori, costo 65.000 euro, riguarderanno il rifacimento del manto di asfalto.

“Un progetto di manutenzione specifico per questo tratto di strada, molto transitata, e che nel tempo è stata interessata più volte da lavori diversi ai sottoservizi - dice il sindaco David Bussagli – Un intervento atteso e necessario per superare le criticità presenti e sistemare la via”.

Il tratto di via Trento sarà interessato da lavori di asfaltatura con operazioni di fresatura, risanamento e formazione di un nuovo fondo stradale. L’investimento in questione è realizzato con il contributo del Ministro dell’Interno finalizzato alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, arredi.

“Un lavoro che segue altri interventi di manutenzione straordinaria di questi ultimi mesi come quello a Talciona e su viale Marconi – dice il sindaco – Nelle prossime settimane e mesi saremo impegnati in una operazione mirata di manutenzione puntuale delle strade grazie a risorse specifiche che abbiamo stanziato con le variazioni di luglio”.

Sono in Bilancio 750.000 euro per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, che interesserà ad esempio la zona di Calcinaia. Altri 150.000 euro sono destinati alla manutenzione della strada da Lecchi a Bellavista e ulteriori 120.000 euro per la manutenzione straordinaria del ponte a Drove.

“Interventi attesi e legittimamente richiesti dai cittadini – dice il sindaco – che accompagneranno la realizzazione dei cantieri ad oggi aperti nelle scuole e in tanti spazi della città. Oltre 10.000.000 di euro in larga parte finanziati con risorse attratte sul territorio e in particolare frutto del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che ha rappresentato una opportunità unica ed eccezionale che ci siamo impegnati a cogliere anche con operazioni di Bilancio. Avviati questi cantieri l’attenzione si focalizza sulle manutenzioni, a partire da via Trento per proseguire con altri lavori”.

I lavori si svolgeranno a partire da lunedì 9 ottobre e proseguiranno per tutta la settimana. Saranno eseguiti su metà strada per volta senza bisogno di chiudere al transito. In base al cantiere si renderanno necessarie alcune temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa