Metrocittà Firenze, approvata la variazione al Dup 2023-25

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato, su proposta della Vice Sindaco con delega al Bilancio, Brenda Barnini, la sesta variazione al Documento unico di programmazione (Dup) 2023 - 2025.

Le modifiche apportate - spiega Barnini - hanno riguardato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 ed in particolare: aggiornamento progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva per l'intervento di realizzazione del nuovo liceo artistico Virgilio a Empoli; fornitura di arredi di cucina e bar e attrezzature per ampliamento sede Istituto Saffi; prefabbricato polo scolastico di via Sanzio a Empoli; fornitura energia elettrica (nuovo inserimento, annualità 2024); buoni pasto.

Variazioni anche al Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 con interventi della Direzione Edilizia, finanziati attraverso risorse proprie (avanzo), per la manutenzione straordinaria immobili ed in particolare per: adeguamento sismico istituto Volta Gobetti; infissi piscina dell’istituto Enriques di Castelfiorentino; restauro del Parco Mediceo di Pratolino e di rifunzionalizzazione del “Percorso dell’Acqua”; lavori di manutenzione straordinaria alla copertura con sostituzione delle gronde dell’Istituto scolastico Marco Polo sede di Firenze; rifacimento palestra Educandato SS. Annunziata; lavori di completamento Centro operative il Burchio; rifacimento coperture Sassetti Peruzzi via San Donato; lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi delle palestre annesse agli istituti Buontalenti e ITT Marco Polo nel plesso scolastico di San Bartolo a Cintoia e i lavori di adeguamento sismico Ginori Conti.

Contro la delibera hanno votato il gruppo Centrodestra per il cambiamento e Territori beni comuni.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa